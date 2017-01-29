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Serdivanlı öğrenciler İstanbul Akvaryumu gezdi

29 Ocak 2017 Pazar, 15:32
Serdivanlı öğrenciler İstanbul Akvaryumu gezdi
Serdivanlı öğrenciler İstanbul Akvaryumu gezdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Güz dönemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Serdivan Çocuk Akademisi öğrencileri, dönem sonu etkinliği kapsamında İstanbul Akvaryum'u gezdi.
15 bin çeşit canlının bulunduğu akvaryumda çocuklar, daha önce yakından görmedikleri canlıları bir arada görme fırsatı buldu. Akvaryumu gezen öğrenciler, canlıların özellikleri ve bilinmeyen yönleri hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Canlılarla su altında keyifli bir gün geçiren Çocuk Akademisi öğrencileri, Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yetkililerine teşekkür ettiler.
(RŞ-GY-Y)

29.01.2017 15:38:25 TSI
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