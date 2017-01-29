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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vatandaşlar güneşli havanın tadını Balıklıgöl'de çıkarıyor

29 Ocak 2017 Pazar, 15:41
Vatandaşlar güneşli havanın tadını Balıklıgöl'de çıkarıyor
Vatandaşlar güneşli havanın tadını Balıklıgöl'de çıkarıyor

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da güneşli günleri fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte Balıklıgöl'e akın etti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde kar yağışı ile dışarı çıkmayan vatandaşlar, Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilerek Balıklıgöl ve tarihi mekanlarda güneşli havanın tadını çıkarıyor. Okullarda da yarıyıl tatili olmasıyla çocuklarda aileleriyle birlikte gezme fırsatı buldu. Vatandaşlar Balıklıgöl'de balıklara yem atarak dilek tuttu. Balıklıgöl'de rengarenk Şanlıurfa kültürünü de yansıtan elbiseler giyen yerli ve yabancı turistler, kış ortasındaki güneşli günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turistler Balıklıgöl gezisinin ardından bölgedeki diğer tarihi ve kültürel mekanları gezerek, kent turizmine ekonomik katkı sağlıyor.
(BB-SD-Y)

29.01.2017 15:46:41 TSI
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