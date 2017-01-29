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Devrekli hafızlar 32 yıl sonra bir araya geldi

29 Ocak 2017 Pazar, 15:59
Devrekli hafızlar 32 yıl sonra bir araya geldi
Devrekli hafızlar 32 yıl sonra bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrekli hafızlar 32 yıl sonra Gürbüzler Kur'an Kursunda bir araya geldi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin en eski Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu mezunları ve mensupları düzenlenen organizasyonla 32 yıl sonra bir araya geldi. Gürbüzler Kur'an Kursu idaresi tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinliğe bölgeden çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlanan programda konuşan Devrek Müftü Vekili Kadir Baltacı, "Öncelikle bu etkinliği organize edenlere ve hava şartlarına aldırış etmeden buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Burası hafızlığın ilk adımının atıldığı bir yerdir ve sizlerde çok iyi biliyorsunuz hafızlık en önemli aşamalardan birisidir. Sizler bunu yılar önce hak edenlerdensiniz ve bunun haklı gururunu sizleri eğiten hocalarınızla birlikte yaşamaktasınız. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve yıllar sonra bir araya geldiğimiz programın daha uzun yıllar devam etmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Şahin Cinbir ise, "1985 yılında hayata geçen kursumuz bölgemizin en eski Kur'an kursları arasında yer almaktadır. O yıldan bu günlere kadar eğitimci hocalarımız ile birlikte kursumuzdan yaklaşık 2 bin kişiyi mezun etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Bu yıl ilkini hayata geçirdiğimiz ve Devrek Müftülüğü Gürbüzler Köyü Kur'an Kursumuz tarafından organizasyonu sağlanan bu etkinliğimizde yıllar sonra birçok arkadaşımız ve eski talebelerimiz ile birlikte olmak, kaynaşmak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Amacımız bundan sonra ki etkinliğimizde daha fazla arkadaşlara ulaşarak bunu geleneksel hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Uzaktan yakından çetin hava koşullarına aldırış etmeden programımıza katılan tüm davetlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Yaklaşık 80 kişinin katıldığı buluşma ve dayanışma programında katılımcılar hem eski günleri yad ettiler hem de hocaları ile hasret gidermenin keyfini çıkardılar.
(FE-GY-Y)

29.01.2017 16:04:06 TSI
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