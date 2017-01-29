YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silopi'de Siyer Sınavı ilgi gördü

Silopi'de Siyer Sınavı ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kutlu Doğum Siyer Sınavı yapıldı. Dört okulda gerçekleştirilen sınava bin 500 öğrenci katıldı.

Peygamber Sevdalıları tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Kutlu Doğum Siyer Sınavı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yoğun katılımla gerçekleşti. 4 okulda yapılan sınava bin 500 öğrenci katıldı.

Okul bahçesinde oğlunu bekleyen öğrenci velisi Şakir Erdoğan, "Umut ediyoruz ki böyle etkinlikler devam eder. Dileğimiz bu tür etkinliklerin ülkemizde, şehrimizde bütün her yerde yaygınlık kazanmasıdır. İnşallah oğlum da başarılı olur diğer arkadaşları gibi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Cami Koruma, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıdvan Tatar ise, Silopi ilçesinde yüksek katılımlı sınav gerçekleştirdiklerini belirtti. Tatar, "Bütün okullara afişler asıldı, kardeşlerimizin rahat bir ortamda sınava girebilmeleri için okulların izni alındı. Buradan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sınava katılan öğrencilere de teşekkürlerimizi sunarak, şimdiden başarılı olanları tebrik ediyoruz" diye konuştu.

(AYZ-MP-Y)



29.01.2017 16:11:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER