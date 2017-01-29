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Spor Toto 2. Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 16:08
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig
- Aydınspor 1923: 1 Hatayspor: 1

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin 20'inci haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
-24'te dakikada Şamil'in 30 metreden sert vuruşu kaleci Akın'da kaldı.
-31'de dakikada Hatayspor'da Mithat yaklaşık 25 metreden sert vuruşu kaleci Evren'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. 0-1.
-33'te Berat kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde önce Gürcan'ın vuruşunu kaleci Akın tokatladı. Daha sonra ise Haluk'un vuruşu auta gitti.
-45'te Berat'ın kullandığı kornerde kademeden seken topu İsmail vurdu, top yandan auta gitti.
-56'da Yılmaz'ın sağdan ceza sahası içine gönderdiği topta Volkan'ın cılız dokunuşu top kaleci Evren'de kaldı.
70'te Ömer'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Oğuzhan maça dengeyi getirdi. 1-1.
72'de ani gelişen Hatayspor atağında Yılmaz'ın pasında oyuna yeni giren Caner'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşu kaleci Evren'de kaldı.
85'te Hatayspor'da Hüseyin Caner'in uzaklardan sert şutunu kaleci Everen tokatladı.
90+2'de Selim'in soldan ortasında ceza sahası içinde Ömer'in kafa vuruşu Evren'de kaldı.
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Selim Özen x, Sedat Etik xx, Şenol Bektaş xx
AYDINSPOR 1923: Evren xx, Erdi xx, İsmail xx, Ömer xx, Tahir x, Gürcan x, Haluk x, Şamil x (Dk. 64 Oğuzhan xx), Vedat xx, Süleyman xx, Berat Ali x (Dk. 81 Reşo x)
TEKNİK DİREKTÖR: Necat Gürpınar
HATAYSPOR: Akın xx, Ali Fırat xx, Emin xx (Dk. 87 Tolga ?), Selahattin xxx, Ömer xx, Mithat xxx (Dk. 71 Hüseyin Caner x), Yılmaz xx, Mesut xx, Muhammed Burak x (Dk. 55 Selim x) , Sadi xx, Volkan xx
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Kavlak
SARI KART: Gürcan, Evren, Şamil, İsmail (Aydınspor 1923) Akın, Emin (Hatayspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Ömer
GOLLER: Dk.70 Oğuzhan (Aydınspor 1923) Dk. 31 Mithat (Hatayspor)
(MS-MB-S)

29.01.2017 16:13:23 TSI
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