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TBMM Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:12
TBMM Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi
TBMM Başkan Vekili Aydın muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğini ziyaret ederek burada mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğini ziyaret eden Başkan Vekili Ahmet Aydın'a, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, ARGE birim Başkanı Mehmet Toprak ve parti üyeleri eşlik etti.
Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Partili heyet burada muhtarlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ile sıkıntılarını dinledi.
Başkan Vekili Ahmet Aydın ile beraberindeki heyetin kendilerini ziyaret etmelerinden oldukça mutlu olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde biz muhtarlar olarak her zaman devletimizin milletimizin yanındayız. Ülkemizin geleceği için vekillerimizle birlikte istişare içerisinde elimizden ne geliyorsa sürekli sürdürmeye çalışacağız. Referandumun kazasız ve belasız bir şekilde güzel bir sonuçla sonuçlanacağına inanıyoruz. Ülkenin biran önce tek lidere sahip olması gerekiyor. İki ses olduğu zaman hiçbir zaman huzur olmaz, hiçbir zaman sükunet olmaz. Bu referandumda biz muhtarlar birlik ve beraberlik için hepimiz evet olarak çalışacağız" şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise, " Söz konusu vatan olursa söz konusu millet olursa, söz konusu bayrak olursa değerlerimiz olursa muhtarlarımız her zaman milli ve yerli duruş sergilemişlerdir. Muhtarlarımız her zaman milletinin yanında yer almışlardır onların sorunları için gece ve gündüz çalışmışlardır. Ve muhtarlarımız demokrasinin kılcal damarlarıdır. Muhtarlarımızın yoğun olduğunu da biliyoruz sıkıntılı olduklarını da biliyoruz. Muhtarlarımızın kıt imkanlar dahilinde gece gündüz demeden çalıştıklarını biliyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Her geldiğimizde muhtarlarımızla bir araya gelerek onlarla istişareler yapıyoruz. Muhtarlarımızın fikirleri, düşünceleri, projeleri bizler için oldukça önemli. Bizler bugüne kadar hiç bıkmadan usanmadan her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen ülke için şehir için didinen ter döken bütün muhtarlarımızı kutluyorum" dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında, "Bizler muhtarlarımızın sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek için bir araya geliyoruz. Önümüzde bir referandum süreci var. Bu referandum sadece AK Parti'nin meselesi değil bir ülke meselesidir. Türkiye'nin daha güçlü bir seviyeye çıkması için bu referandumun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç referandum süreci ve bunu da muhtarlarımız da Adıyamanlı hemşerilerimiz de Türkiye'nin geleceği için iyi bir destek veriyorlar. Bundan sonraki aşamayı da oldukça iyi bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Aynı zaman da bizleri konuk eden muhtarlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(CK-SD-Y)

29.01.2017 16:17:51 TSI
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