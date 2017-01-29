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ZMO Başkanı Özdemir, Ziraat Mühendisleriyle Bir Araya Geldi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:13
ZMO Başkanı Özdemir, Ziraat Mühendisleriyle Bir Araya Geldi
ZMO Başkanı Özdemir, Ziraat Mühendisleriyle Bir Araya Geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilcisi Güven Özdemir, ziraat mühendisleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
Kahvaltılı toplantıya 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ve ziraat mühendisleri katıldı.
Toplantıda konuşan ZMO Kilis İl Temsilcisi Güven Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası olarak geçen yıl başarılı çalışmalarda bulunduğunu ifade ederek, "Resmi kurum ve kuruluşlar ile görüşerek, vatandaşlarımızın ve Ziraat Mühendisleri arasında köprü görevini görüyoruz. Meslektaşlarımızın çözmek için geçen yıl çalıştık. Bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Telefonlarım 24 saat açık, meslektaşlarımızın ve çiftçi ve üreticiler arayabilirler" dedi.
(MAD-SD-Y)

29.01.2017 16:18:30 TSI
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