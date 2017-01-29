29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Anlayan: "Karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor"

29 Ocak 2017 Pazar, 16:19
Başkan Anlayan: "Karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor"
Başkan Anlayan: "Karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, 3 gündür gece gündüz devam eden kar yağışına karşı mücadele başlattı.
Çalışmalar kapsamında merkezde imarlı alanlarda 1 greyder, 2 beko loder, 2 tuzlama kamyonu, Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kar küreme aracı ile merkezde, Aslancami hattında 1 greyder, 1 beko loder, İslamdağ ve Hatipli bölgelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin 1 greyderi, 2 tane beko loderi, Bolaman ve Yalıköy istikametinde Büyükşehir Belediyesi'nin 1 beko loder araçları ile karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imarlı alanlardan fırsat buldukça Bolaman ve Yalıköy'deki çalışmalara destek veriyor. Kar yağışının merkezde daha yoğun olduğu bildirildi. 3 gündür gece gündüz çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor. Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplere gösterdikleri çaba ve gayret dolayısıyla teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Özellikle ülkemizin orta Karadeniz Bölgesinde Cenabı Allah'ın rahmet göstergelerinden biri olan kar yağışının bereketini yaşıyoruz. Elbette böyle bereketi olan bir durumun zahmeti de oluyor. Çok şükür ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. İlgili birim amirlerimizle birlikte gün boyu yaptığımız kontrollerde bütün yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında gece gündüz çalışan ekiplerimize ve desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyemiz ekiplerine de teşekkür ederim, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.
(AA-MAY-SO-Y)

29.01.2017 16:24:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

12. Çambaşı Yayla Festivali
YEREL

12. ÇAMBAŞI YAYLA FESTİVALİ
Şehidin yarım kalan baba evi tamamlanacak
YEREL

ŞEHİDİN YARIM KALAN BABA EVİ TAMAMLANACAK

Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası
YEREL

JUDO: ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Esnaf 2017'den umutlu
YEREL

ESNAF 2017'DEN UMUTLU
Kar yağışı pazar kurulmasını engelledi
YEREL

KAR YAĞIŞI PAZAR KURULMASINI ENGELLEDİ
Fatsa'nın kardan adamları
YEREL

FATSA'NIN KARDAN ADAMLARI
Ordu AK Parti'de SKM Başkanı Halil Öz oldu
YEREL

ORDU AK PARTİ'DE SKM BAŞKANI HALİL ÖZ OLDU
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

ORDU'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası
YEREL

JUDO: ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI