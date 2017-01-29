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Zeytin Çekirdekleri, hayallerini seslendirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:22
Zeytin Çekirdekleri, hayallerini seslendirdi
Zeytin Çekirdekleri, hayallerini seslendirdi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Çekirdekleri, bu yılın ilk konserini gerçekleştirdi.
İlçedeki çocuklarının sosyal gelişimlerini güçlendirmek adına hazırlanan, çocuklara ücretsiz müzik, sanat ve spor eğitim programının verildiği proje Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra; Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve işbirliği ile sürdürülüyor.
Bu kapsamda; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi'ndeki 2017 yılının ilk konserine, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, belediye başkan yardımcıları Gökay Bacan, Figen Güren, Ahmet Erkal, meclis üyelerinin yanı sıra öğrenci velileri ve yüzlerce sanatsever katıldı.
Konser Programında ilk olarak, zeytin çekirdekleri orkestrası sahne aldı. Daha sonra Zeytin Çekirdekleri Cromas Korosu, yeni başlayan flüt öğrencileri sahne aldı. Bu öğrencilerin verdikleri konserin finalinde; Ayvalık Sokakları adlı şarkı protokol üyelerinin katılımıyla seslendirildi.
Başkan Gençer, "Ayvalık'ın tüm güzel yelpazesi burada"
Konser öncesinde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, göreve geldiği ilk günden bu yana en çok üzerinde durduğu ve önemsediği Zeytin Çekirdekleri Projesi'ne her daim destek veren Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve emeği geçen gönüllü kurumlara ve duyarlı vatandaşlara tek tek teşekkür etti.
Gençer, "Projemiz üç yıldır devam eden, kültür, sanat ve birliktelik projesidir. Çocukların okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmek adına yapılan müthiş bir projedir. Bu çocukların ailelerine de çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun.''dedi.
(SS-EME)

29.01.2017 16:27:15 TSI
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