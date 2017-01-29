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Fuardaki belediye standında çiçek ve aşure dağıtıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda stant açan Şahinbey Belediyesi stant da kendi seralarında ürettiği çiçekleri ve kendi aş evinde yaptırdığı aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda açılan Şahinbey standında hafta sonu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte vatandaşlara Şahinbey Belediyesi'nin kendi seralarında ürettiği çiçekleri dağıttı.

10 bin kişilik aşure ikramı

Şahinbey Belediyesi GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda sadece çiçek değil, kendi aş evinde yaptığı 10.000 kişilik aşureden de vatandaşlara ikram etti. Muharrem ayında 500.000 kişiye aşure dağıtan Şahinbey Belediyesi, GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda da vatandaşın ağzını tatlandırarak 10.000 kişilik aşure ikramında bulundu.

Güzel bir jest

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ortak akıl ile tarımın Gaziantep'te önemli bir mesafe kaydettiğini belirterek "Açılan her fuar Gaziantep'in ekonomisine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Tarım Fuarı benim Sanayi Odası Başkanlığı yaptığım dönemde başlattığımız bir fuardı. O yıllarda bu günlerin hayalini kuruyorduk. Bu günde o hayalini kurduğumuz günleri yaşıyoruz. Böyle bir Fuarda Şahinbey Belediyemizin vatandaşlara canlı çiçek fidesi dağıtması çok güzel bir jest. Ben bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretçilere teşekkür

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üretici ve tüketicinin bir araya geldiği fuarın ziyaretçilerine teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak her zaman şehrimizin menfaatine olan tüm projelerin içerisinde bulunduk. GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı da bu projelerden birisi. Bu fuarda açtığımız stant da AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer ile birlikte kendi seralarımızda ürettiğimiz çiçeklerin dağıtımını yaptık. Vatandaşlarımız bu çiçeklerle evlerini renklendirecekler. Aynı zamanda standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza aşure ikramında da bulunduk. Fuar süresince standımızı ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



29.01.2017 16:27:24 TSI

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