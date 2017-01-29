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TBMM Başkan Vekili Aydın pazarcıların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, semt pazarında bulunan pazarcılarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, ARGE birim Başkanı Mehmet Toprak, Turgut Reis Mahallesinde bulunan semt pazarındaki pazarcıları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Pazarcılarla sohbet edip pazarcıların sorun ve sıkıntılarını dinleyen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, aynı zamanda semt pazarında bulunan vatandaşlarla da sohbet etmeyi unutmadı.

(CK-SD-Y)



29.01.2017 16:27:59 TSI

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