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GTSO 2016 yılını başarıyla tamamladı



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, "Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2016 yılını tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde tamamladı" dedi.

GTSO Olağan Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Paşa Ağdemir, "Ülkemiz 2016 yılında büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen dimdik ayaktayız. Odamız çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Yine her zaman olduğu gibi vizyon ilkelerimiz doğrultusunda ilkleri başaran odalar arasında yerimizi aldık. Lobi çalışmalarımız, eğitim programlarımız, teknolojik yatırımlarımız hız kesmeden devam etti. TOBB Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçen Türkiye'deki ilk oda olduk ve kurumumuzda aktif olarak kullanıyoruz. Ticaret sicili harç tahsilatlarını artık odamızdan yapıyoruz. Alt yapımızı sisteme entegre ettik ve 2017 yılının ilk iş günü devreye aldık" diye konuştu.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt ise yaptığı konuşmada, "Meclis başkanımızın da ifade ettiği gibi 2016 yılında ülke olarak büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 2016 yılını tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen başarılı bir şekilde tamamladı. Bildiğiniz gibi Ticaret ve Sanayi Odaları bulundukları bölgelerin kanaat önderleridir. Bizler yatırım sağlıyorsak eğer o bölge büyür, dolayısıyla Türkiye büyür. Başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda Yönetim Kurulumuza her zaman destek veren Meclis üyelerimizin büyük payı vardır. Yönetim Kurulumuz adına sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CC-Y)



29.01.2017 16:29:45 TSI

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