YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy'de 7/24 karla mücadele

Tekkeköy'de 7/24 karla mücadele



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy'de kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri, 62 mahallede yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.

Her kar yağışında karla mücadele ekiplerinin aralıksız görev yaptığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Kış mevsimi gelmeden önce belediyemizde toplantılar yaparak kar yağışında görev yapacak ekiplerimizi ve araçlarımızı belirliyoruz. Bu da meteoroloji tahminleri ve kar tanelerinin yere düşmeye başladığı anda karla mücadele ekiplerini harekete geçiriyor. Önceden ekiplerin belirlenmiş olması ve programlarımızın yapılmış olması karla mücadele konusunda bizlere avantaj oluyor. Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak oluşturulan karla mücadele ekipleri ilçeye ilk kar tanesi düştüğü andan itibaren 62 mahallenin tamamında teyakkuza geçerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahallelerdeki kar kalınlığının merkeze göre üç dört kat fazla olması ekiplerimizin işini güçleştirse de dur durak bilmeyen personelimiz yolların açılması için büyük gayret sarf ediyor. Hava sıcaklığının eksiye düşmesi durumunda ise ilçede, dondurucu soğuğa karşın 7/24 görev yapan karla mücadele ekipleri ilçe genelindeki tüm yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yine belediyemize ait ekiplerimiz kaldırımlarda ve toplu kullanım alanlarının önünde kar temizleme çalışması yürütüyor. Diğer taraftan hasta vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışan 112 Acil Servis ekipleri ile iletişim içinde hareket eden ekiplerimiz hastalarımıza ulaşılma konusunda ambulanslara öncülük ederek yolları açıyor" diye konuştu.



"Tüm ekiplerimizi seferber ettik"

Geniş bir ulaşım ağına rağmen karla mücadele çalışmalarında istenilen sonucu elde ettiklerini dile getiren Başkan Togar, "3 gün boyunca gece gündüz demeden ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarımızı sürdürerek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elinden geleni yapmıştır. Özellikle kar yağışının durması ile çalışmalardan tam başarı elde edilmiştir. Tekkeköy bizim evimizdir mantığı ile gece gündüz dur durak bilmeden büyük bir özveriyle karla mücadele çalışmaları yürüten ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(KA-MAY-SÜ-SO-Y)



29.01.2017 16:36:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER