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BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi eğitimleri sona erdi



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi(BEÜSEM) 'in düzenlediği "Çocuk Üniversitesi 2017" kış dönemi eğitimleri sona erdi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen kapanış etkinliği programına, BEÜ öğretim elemanları, etkinlikte yer alan öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

23-27 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çocuk Üniversitesi'nde öğrenciler, bilimden sanata birçok farklı alanda derse ve uygulamalı eğitime katıldı. Çocuk Üniversitesi kış dönemi programında öğrenciler, Atomun Merkezine Seyahat, Bilgisayar Programlıyorum, Kimya Dedektifleri, Matematik Ormanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Robot Yapıyorum, Anadolu Hepimizin - Arkeoloji, Düşlediğim Kent-Resim, İtalyanca Öğreniyorum, Sanat Atölyesi - Heykel, Sporla Yaşıyorum, Sunucu Oluyorum modüllerinde alanlarında uzman öğretim elemanlarından uygulamalı olarak eğitimler aldılar.

27 Ocak Cuma günü etkinliğin kapanış töreni gerçekleştirildi. Kapanış töreni BEÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının verdiği konserle başladı. Konserin ardından çocuk üniversitesinde yapılan etkinliklerin fotoğraflarından oluşan bir sine vizyon gösterisi düzenlendi. Konser ve sine vizyon gösterisinin ardından diploma törenine geçildi. Diploma töreninde Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi eğitimlerine katılan öğretim elemanlarına Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Baldık tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Yine Her modülün öğretim elemanı tarafından modülde görev yapan asistan ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Modüllerde görev alan öğretim elemanları minik öğrencilere diplomalarını verdi. Bir haftalık eğitimin ardından diplomalarını alan minikler mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.

(OA-OA-Y)



29.01.2017 16:37:36 TSI

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