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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya Emniyeti'nden 2 bin 116 polisle huzur operasyonu

29 Ocak 2017 Pazar, 16:33
Antalya Emniyeti'nden 2 bin 116 polisle huzur operasyonu
- 8 bin 259 kişi sorgulandı, aranan 10 kişi yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, yurt genelinde eş zamanlı olarak, vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde "Türkiye Güven Huzur Operasyonu (2)" gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyona 2 bin 116 polis katıldı.
Suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile 2 bin 116 polis, 226 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı, 8 dedektör polis köpeği katıldı.
"8 bin 259 kişi sorgulandı. 10 kişi yakalandı"
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 80 hassas nokta ve bin 639 araçta, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapan polis ekipleri 8 bin 259 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 10 kişi de yakalandı.
Polis ekiplerinin yaptığı uygulama da 4 adet av tüfeği, 33 adet mermi, 2 adet kesici delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Bin 639 adet araç kontrol eden polis ekipleri 104 adet araca cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri operasyon kapmasında 21 adet aracı da trafikten men etti.
(AA-

29.01.2017 16:38:14 TSI
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