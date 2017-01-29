29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'den referandum hazırlığı

29 Ocak 2017 Pazar, 16:42
AK Parti'den referandum hazırlığı

VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanlığı, anayasa değişikliği için referandum çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde mecliste onaylanan anayasa değişikliği için öngörülen referandum için AK Parti'de hazırlıklar başladı. AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, teşkilatların tümü ile sahaya inmeye hazır oldukları belirtildi. İlçe, mahalle, köy ve STK ziyaretleri ile her daim sahada olduklarını ve her gün seçim olacakmış gibi halkla iç içe oldukları vurgulanan açıklamada, anayasa değişikliğinin Van'da herkesimi heyecanlandırdığı kaydedildi. Açıklamada, ''Yıllardır ülkemizin ayağına pranga olmuş bir sistem var. Yapılan uzun kamuoyu yoklamalarının ardından anayasa değişikliği meclise sunuldu. 330'un üzerinde oyla meclisten geçen anayasa değişikliği için öngörülen referandum ile milletin iradesine bırakıldı. Her zaman için terörden yana birçok sıkıntı yaşayan ülkemiz için artık anayasa değişikliği ile daha hızlı bir şekilde işleyen bakanlar kurulu, hükümet ve daha fazla çalışan milletvekilleri olacak. Yürütme hızlı şekilde devletin ve vatandaşın lehine çalışacak. Yasama da daha güçlü bir hale gelecektir. Kendi içinde kanun yapacak, yargı da denetlemesini yapacak. Bu değişiklikle sistem daha sağlıklı bir hale gelecek" denildi.
Van il teşkilatları olarak yapılan il yönetim kurulu toplantısı ile çalışmaların başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"İl başkanımız, il yönetimimiz, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kolları üyelerimizin almış olduğu kararla ilçe ziyaretlerimizle start verdiğimiz referandum çalışmalarında emin adımlarla ilerliyoruz. Teşkilatlarımızın tüm birimleri gidilmedik mahalle, köy bırakmayarak halkımıza başkanlık sistemini anlatıyor, anlatmaya da devam edecektir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de en iyi sonuçla referandumu geçerek anayasa değişikliğini ülkemize kazandıracağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda sadece siyasi partiler değil, STK'larımıza, kanaat önderlerimize, tüm medya mensuplarımıza ve tüm halkımız elini taşın altına koymalı ve 'evet' için kampanyaya katılmalı. Şimdiden yeni anayasanın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."
(MSA-Y)

29.01.2017 16:47:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ
Van'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL

VAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ
GÜNCELLEME - Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

GÜNCELLEME - VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van'da yoğun kar yağışı
YEREL

VAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Edremit'te karla mücadele çalışması
YEREL

EDREMİT'TE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Van'da 2 avcı kayboldu
YEREL

VAN'DA 2 AVCI KAYBOLDU
Van Büyükşehir Belediyesinden mahsur kalanlara sıcak yemek
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MAHSUR KALANLARA SICAK YEMEK
Kaçak sigaralar yakılarak imha edildi
YEREL

KAÇAK SİGARALAR YAKILARAK İMHA EDİLDİ
Bakan Avcı'dan Van standına ziyaret
YEREL

BAKAN AVCI'DAN VAN STANDINA ZİYARET
AK Partili Bayramoğlu: &quot;HDP elimizi güçlendirdi&quot;
YEREL

AK PARTİLİ BAYRAMOĞLU: "HDP ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"
Van'da kaçakçılık operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Doğuda kış
YEREL

DOĞUDA KIŞ
Rektör Battal 'Evet' dedi
YEREL

REKTÖR BATTAL 'EVET' DEDİ
Yollar kapanınca tır sürücüleri Muradiye'ye sığındı
YEREL

YOLLAR KAPANINCA TIR SÜRÜCÜLERİ MURADİYE'YE SIĞINDI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"
Tendürek geçit vermiyor
YEREL

TENDÜREK GEÇİT VERMİYOR
Van'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Van'da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 571 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Çığ altında kalan kepçe operatörü yaralandı
YEREL

ÇIĞ ALTINDA KALAN KEPÇE OPERATÖRÜ YARALANDI
Van'da işyeri açılışı
YEREL

VAN'DA İŞYERİ AÇILIŞI
Başkale'de kar hayatı felç etti
YEREL

BAŞKALE'DE KAR HAYATI FELÇ ETTİ
Van'da eşini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL

VAN'DA EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Başkan Berge'den hükümete teşekkür
YEREL

BAŞKAN BERGE'DEN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR