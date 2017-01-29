Didim Belediyespor: 2 Demirten Yeşilköyspor:0
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Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - BAL 8. grup maçında Didim Belediyespor, Demirten Yeşilköyspor'u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Bölgesel Amatör lig 8. grup maçında Didim Belediyespor, güzel havada oynanan maçta rakibi Demirten Yeşilköyspor'u yeni transferi Nijeryalı Arda Odimba'nın attığı goller mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maçtan Dakikalar: Dk 37'de Didim Belediyespor'lu Ümit ortasında topu düzelten Arda Odimba sert vurdu; kaleci Ergin topa son anda kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.
Dk 54'de Didim Belediyesporlu Ümit'in ortasında topa dokunan Arda Odimba takımını 1-0 öne geçirdi.
Dk 70'da Ceza sahasında Didimli Malik kafayla topu Arda Odimba'nın önüne indirdi; gelişine sert vuran Arda topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.
Dk 81'de Rakibine sert giren Didim Beleidyespor'lu Varol ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Didim Belediyespor bu skorla 2 haftalık mağlubiyetin ardından nefes alarak sezonun ikinci yarsının da ilk galibiyetini aldı.
(HÇ-İK)
29.01.2017 16:54:23 TSI
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