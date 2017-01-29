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Gaziantep'te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı

29 Ocak 2017 Pazar, 16:50
Gaziantep'te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı
Gaziantep'te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen umre ödüllü Siyer Sınavı, Gaziantep'te 8 bin kişi katıldı.
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen Siyer Sınavı'na Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin kişinin katılırken, Gaziantep'te de 20 okulda gerçekleştirilen sınavda yaklaşık 8 bin kişi ter döktü. Umre ödülü için sınava girenler, giriş kartı ve kimlikleriyle sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Sınava katılanların büyük çoğunluğunu çocuk ve bayanlardan oluşması dikkat çekerken, sınava ilk defa girenlerin heyecanlı oldukları gözlendi. Sınava katılan erkek ve bayan katılımcılar için ayrı salonlar hazırlanırken, yarışmacılar sınava girecekleri kategorilerdeki sınıflarda ter döktü. 4 ayrı kategoride düzenlenen sınav sabah saat 10.30'da başladı. Platformun Gaziantep Sözcüsü Mustafa Kaya, geçen yıllara oranla sınava bu yıl yoğun bir katılımın olduğunu söyledi. Kaya, "Sınav Türkiye geneli yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Gaziantep'te ise yaklaşık 8 bin kişi sınav heyecanı yaşadı. Vatandaşlarımızın bu sene sınava olan teveccühleri bizleri çok fazlasıyla sevindirdi. İnşallah önümüzdeki sene daha yoğun bir ilginin olacağını bekliyoruz"dedi.
Kaya, sınavda 28 umre ödülü ve bin bir çeşit hediyenin olduğunu da sözlerine ekleyerek, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.
Gaziantep merkezde düzenlenen sınav heyecanı aynı zamanda Araban, Nizip ve Karkamış ilçeleri ile merkeze bağlı bazı köylerinde de gerçekleştirildi.
(SD-

29.01.2017 16:55:39 TSI
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