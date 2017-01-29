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Van'da yoğun kar yağışı

29 Ocak 2017 Pazar, 16:55
Van'da yoğun kar yağışı
Van'da yoğun kar yağışı
- 200 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi
- Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, uçak seferleri de iptal edildi.
Van'da iki gündür devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi bulan kar yağışı, yüzlerce mahalle yolunun da kapanmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan 200 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belli aralıklarla etkisini sürdürecek olan kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Gün içerisinde birçok uçak seferinin karşılıklı iptal edilmesine sebep olan kar yağışı, hava sıcaklığında da hissedilir düşüşe neden oldu.
Kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapanırken, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.
(MSA-Y)

29.01.2017 17:01:02 TSI
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