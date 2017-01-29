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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Çalık çiftçilerle seralarda don nöbeti tuttu

29 Ocak 2017 Pazar, 16:56
Başkan Çalık çiftçilerle seralarda don nöbeti tuttu
Başkan Çalık çiftçilerle seralarda don nöbeti tuttu

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA) - Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede serada don nöbeti tutan çiftçileri ziyaret etti. Çalık, "Üreticilik oldukça meşakkatli bir iş. Soframıza gelen ürünler birçok zorlu aşamadan ve uğraştan geçiyor" dedi
Serik'te son birkaç gündür gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle örtü altı üreticileri, sebzelerini korumak için gece boyu serada don nöbeti tutarken Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık da üreticileri ziyaret ederek birlikte serada don nöbeti tuttular. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak gündüz hazırlık yapan üreticiler seralarda dereceler 2'yi gösterdiği anda sobaları yakarak ürünlerini dondurucu soğuğun etkisinden korumaya çalışıyor. Üreticilerle birlikte soba yakan Başkan Çalık, aynı zamanda vatandaşa çorba ikramında bulundu.
Hava sıcaklığının oldukça düştüğünü belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Üreticimiz sabaha kadar ürünlerinin donmaması için nöbet tutup, soba yakıyor. Bizlerde elimizden geldikçe zor anlarında çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Üreticilik oldukça meşakkatli bir iş. Soframıza gelen ürünler birçok zorlu aşamadan ve uğraştan geçiyor. Bölgemiz turizm den olduğu kadar tarımdan da ciddi gelir elde ediyor. Örtü altı üreticiliğin yoğun olarak yapıldığı ilçemizde üreticilerimiz kış aylarında ürünlerini korumak için böylesi zorlu şartlarda ürünlerini yetiştiriyorlar. Bizde hem nöbetlerine hem de sohbetlerine eşlik etmek moral vermek için bu gün don nöbetindeki üreticilerimizi ziyaret ettik. Tüm üreticilerimize Allah kolaylık versin" dedi.
Çiftçiler ise gecenin geç saatlerinde kendilerini unutmadığı için belediye başkanına teşekkür ederek çay ikram ettiler.
(ST-AA-

29.01.2017 17:01:26 TSI
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