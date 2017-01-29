YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kop Dağı'nda buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açıyor

Kop Dağı'nda buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açıyor



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkiinde kar yağışının ardından buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı, D-915 karayolunun Kop Dağı Geçidi ve Vauk Dağı Geçidi'nde zaman zaman etkisini artırıyor.

Özellikle Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle yoldan kalan bazı tırlar, diğer araçların da geçişini engelliyor. Ulaşımda aksamalara yol açan araçlar, trafik ve Karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise her iki güzergahta, sürücüleri kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, söz konusu iki güzergahı kullanacak sürücülerden, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını; yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

(AA-AA-Y)



29.01.2017 17:04:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER