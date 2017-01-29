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Fatsa Müftülüğünden Halep'e yardım

29 Ocak 2017 Pazar, 17:04
Fatsa Müftülüğünden Halep'e yardım
Fatsa Müftülüğünden Halep'e yardım
(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinden Halep'e 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.
Fatsa'da İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan 'Halep Yardım' kampanyası kapsamında toplanan gıda, battaniye, çocuk maması, soba ve kıyafetten oluşan yardım tırı yola çıktı. Yardım tırının yola çıkmasıyla ilgili Fatsa İlçe Müftüsü Hüseyin Can, "Halep' e gönderdiğimiz yardımlarla alakalı çok söylenecek söz var. Malumunuz Fatsa halkı yardım konusunda olağanüstü bir duyarlılık ve şuur içinde, kardeşlerine yardımlar yapıyor. Bu bağlamda İlçe Müftülüğü olarak 2014 yılında 6 tır, 2016 yılının Ocak ayında 3 tır ve 2017 yılının Ocak ayında yani bugün göndermiş olduğumuz yardım tırı ile 10'ncu yardım tırımızı göndermiş oluyoruz. Bunların dışında ilçemizde STK tarafından toplanan yardımlar tırlarla gönderiliyor. Tüm yardımsever kardeşlerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.
(AA-MAY-SÜ-Y)

29.01.2017 17:09:10 TSI
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