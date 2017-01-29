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Büyükşehir Belediyesi taraftarları Şenol Güneş Spor Kompleksine taşıdı





TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksindeki yeni stadyumunda Gaziantepspor maçı için verdiği taşımacılık hizmeti ile dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi maç öncesi şehir merkezinden yeni stadyuma her 20 dakikada bir ring seferleri gerçekleştirerek Trabzonspor taraftarlarını Şenol Güneş Spor Kompleksine taşıdı.

Taşımacılık hizmetine maçın başlamasına 3 saat kala Tanjant Yolu Baro Binası yanından başlanırken otobüsler sırasıyla Pazarkapı Sahil Peronu, Merkez PTT ve Avni Aker Stadyumuna uğradıktan sonra Tanjant Yolu üzerinden Şenol Güneş Spor Kompleksine ulaştı. Her 20 dakikada bir gerçekleştirilen seferlerde şehir içi ücret tarifesi uygulandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un yeni stadyumundaki tüm maçların öncesi ve sonrasında söz konusu hizmetin verileceğini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, "Şenol Güneş Spor Kompleksini şehrimize, Trabzonspor'umuza kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Trabzonspor'un yeni stadyumundaki tüm maçları öncesinde ring seferleri ile stadyuma toplu taşımacılık yapıyoruz. Maç sonrasında taşımacılık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bu taşımacılık faaliyetlerimizde şehir içi otobüs tarifesi uygulamaktayız. Trabzonspor'umuza ve seferlerimize ilgi gösteren halkımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(BK-Y)



29.01.2017 17:08:05 TSI

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