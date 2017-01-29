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Berk Köyünde kadınlar peynir yapmayı öğrendi

- Sertifikalarını alan 20 kursiyer yaptıkları peynirleri sergiledi



(görüntülü-fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Berk Köyü'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İŞKUR ve Dodurga Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortak açılan peynircilik kursu kursiyerleri ürettikleri peynirleri sergilediler.

Kursta 434 saat eğitim gören 20 kursiyer kadın, kurs sonunda ürettikleri 14 çeşit peynirleri sergilediler.

Berk Köyü'nde düzenlenen programa Dodurga Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve davetliler katıldı.

Sergide bir konuşma yapan Dodurga Kaymakam Vekili Fikret Zaman, kursiyerlerin emeklerini ve zamanlarını peynir üretimine verdikleri için teşekkür etti. Bu üretim faaliyetlerini artırarak ailelerine ve ülkeye daha fazla gelir getirmeleri temennisinde bulundu.

Tarımda üretimin ilk kaynağının kadınlar olduğunu söyleyen İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş'de, köyde çiftçiler eğitim programı kapsamında, köyde yaşayan kadınların bu yönde eğitim almaları için kendilerinden köy muhtarlığı aracılığı ile kurs talep etmesi üzerine peynircilik kursunu açtıklarını söyledi.

Köyde kurs süresince eğitim alan kursiyerler tarafından üretilen ürünleri sergileme fırsatı bulduklarını kaydeden Ermiş, "Kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bir çok peynir çeşidimiz var. Bunların birçoğu belki yerel değil ama bundan sonra üretip satılabilecek marka peynirler. Kurslarımız devam edecek. Tarımın üretimin ilk kaynağı kadınlar. Bu anlamda bundan sonra kadınlara yönelik kurslarımız devam edecek. Bundan sonra kooperatifleşme, şirketleşme gibi bir olgu ortaya çıkar kadınlarımızı örnek gösteririz. Kursun açılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 434 saat süren kursta edindikleri bilgi ile peynir üretmeyi öğrendiklerini söyleyen kursiyer Saliha Börekçi, "Biz geleneksel olarak yaptığımız peynirde tek çeşitle kalıyorduk. Kurs sonrası 14 çeşit kadar peynir üretmeyi öğrendik. Kurs sonrası köyümüzde bizim peynir üretmemize öncülük edecek yönde bir çalışma yapılırsa memnun oluruz. Biz artık peynir üretiminde tecrübeliyiz, kendimize güvenimiz tam. Kursa katılan 20 kadın bu işi layıkıyla yapabilecek kapasiteye sahip. İşin en güzel yanı peynir doğal olarak nasıl yapılır bunu çok iyi biliyoruz. Bizlere bu fırsatı sunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(İK-BÖ)



29.01.2017 17:27:02 TSI

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