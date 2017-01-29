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Salihli Kocaçeşmespor, Yeşilova'yı rahat geçti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Salihli Kocaçeşmespor, sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Çiftay Yeşilova'yı 2-0 mağlup etti. .

Salihli Kocaçeşmespor, ligin 16'ıncı haftasında Çiftay Yeşilova'yı, Ramiz Turan Stadı'nda ağırladı. Abdurrahim Gargi, Enes Biroğlu ve Sabri Öge hakem üçlüsünün yönettiği maçta Salihli Kocaçeşmespor, rakibini 2-0 yenerek, önemli bir 3 puan aldı. Karşılaşmada Salihli Kocaçeşmespor'u galibiyete taşıyan golleri ise 8 dakikada Sinan ve 12 dakikada Nihat'tan geldi. Salihli Kocaçeşmespor galibiyet ile puanını 24'e yükseltirken, Çiftay Yeşilova ise 25 puanda kaldı.

(BA-ÖND-Y)



29.01.2017 17:31:37 TSI

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