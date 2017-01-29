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Bayramiçspor evinde farklı yenildi



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Süper Amatör ligde mücadele eden Yeşil Bayramiçspor konuk ettiği Bigaspor'a 11-0 yenildi.

Bayramiç Atatürk Stadyumunda oynanan maçın orta hakemliğini Akın Atan yaparken, çizgi hakemliklerini Oğuzhan Anıl ve Onur çelik yaptı. Maçın ilk 30 dakikası karşılı ataklarla geçti. Maçın 34. dakikasında Bigaspor Mehmet Yılmaz'ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golün artından

baskısını artıran Bigaspor 44. dakikada Mehmet Yılmaz'ın golü ile durumu 2-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında Uğur Kaçar durumu 3-0 yaptı.İlk yarı Bigaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip Bigaspor gol olup yağdı. Bigaspor, Gürbüz Akyer, Yoldaş Kartal, ve Kubilay Atak'ın golleriyle sahadan 11-0 galibiyetle ayrıldı.

(GD)



29.01.2017 17:36:13 TSI

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