YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giritli muhacirler atalarını andı

Giritli muhacirler atalarını andı

- Erdek'te yapılan mübadele töreninde denize karanfil atıldı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde 94 yıl önce Girit'ten Erdek'e göç eden atalarını anan muhacirler, denize kırmızı karanfil bıraktılar.

Erdek'te geçtiğimiz aylarda kurulan Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Kültür Dostluk ve Dayanışma Derneği üyeleri, mübadelenin 94'üncü yılı anısına bir etkinlik düzenledi. Sabah saatlerinde ilçedeki bir otelde bir araya gelerek dayanışma kahvaltısı yapan muhacirler, atalarını anarak, mübadele hikayelerini paylaştılar. Daha sonra otelin önündeki kumsalda buluşan muhacirler, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından denize kırmızı karanfiller bıraktılar.

Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Kültür Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sunay yaptığı açıklamada, "Atalarımız, Giritli büyüklerimiz genelde Girit'in Yanepetra ve Kandia merkezlerinden geldiler. Önce Marmara Adası'na geliyorlar. Marmara Adası'ndaki yaşam şartları uygun olmadığı için Erdek'e geçiyorlar. Erdek'te kendilerine 50-60 ağaç kadar yaşamlarını idame ettirebilmeleri için zeytinlikler veriyorlar. Bazı boş evleri gösteriyorlar. Sonra da Giritli büyüklerimiz Erdek'in yaşamında kendilerini hissettirmeye gayret ediyorlar ve başarıyorlar. Giritlilerin Erdek'e intikalinden sonra Erdek'teki yaşam daha kaliteli hale geliyor" dedi.

(SO-Y)



29.01.2017 17:38:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER