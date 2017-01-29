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Halk oyunları Türkiye şampiyonası için aralıksız çalışıyorlar



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şazimet Uysal Ortaokulu halk oyunları ekibi, yarı yıl tatiline girmelerine rağmen halk oyunları Türkiye şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Ekip, çalışmalarına Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sarı ve Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Karakaya öncülüğünde devam ediyor. Okul Aile Birliği Başkanı Kadriye Arslan başta olmak üzere okul idaresi ve öğrencilerin hevesli ve istekli olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Akgün, Türkiye Şampiyonasına hazırlanan halk oyunları ekibinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Müdür Akgün, amaçlarının ise Manisa ve Salihli'de halk oyunlarını öğretmek ve geliştirmek olduğunu söyledi.

(BA-ÖND-Y)



29.01.2017 17:38:01 TSI

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