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MÜSİAD Konya yönetiminden Vali Canbolat'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

MÜSİAD Konya Şubesinin 22'inci Olağan Genel Kurulu'nda 7'inci dönem başkanlığına seçilen Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Yeni yönetim kurulunu takdim eden Başkan Okka, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel kurula katılımlarından dolayı Vali Canbolat'a teşekkürlerini ileten Okka, "1993 yılında kurulan MÜSİAD Konya Şubesi, sanayicilerimizin birlikteliği ile şehrimizin dinamik yapısına katkı sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. MÜSİAD Konya Şubesi olarak şehrimizin ekonomik yapısını güçlendirmek için projeler hazırlamaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize kastedilen 15 Temmuz gecesinde, MÜSİAD Konya Şubesi, milletimizin safında, bütün üyeleriyle birlikte meydandaydı. Vatanımızın istiklaline ve istikbaline sahip çıktı ve çıkmaya devam edecek, bizleri hiçbir şey yıldıramayacak, hep dediğimiz gibi üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Yakup Canbolat da, "Yeni yönetiminize Allah güç kuvvet versin. Ülkemizin ve Konya'mızın üretmeye, çalışmaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Konya için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Kentin gelişimine ve büyümesine büyük katkı vereceğinizi umuyorum. Bu bir bayrak değişimi, önemli olan alınan noktada daha ileriye taşıyabilmek. Sivil toplum örgütü olarak sanayici ve iş adamlarımızı temsil etmenin getirdiği sorumlulukların yanı sıra, devletimizin gücünü diğer ülkelere taşıma noktasında önemli görev üstleniyorsunuz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Ömer Faruk Okka, Vali Canbolat'a sertifika takdim etti.

(İB-SÜ-Y)



29.01.2017 17:39:17 TSI

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