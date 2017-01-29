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Karahisar Gençlik Merkezi eğitmenleri bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi eğitmenleri kahvaltı programında bir araya geldik.

Karahisar Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada etkinlikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yarıyıl tatili sonrasında yapacağımız kulüp, akademi, faaliyet çalışmaları için bilgi alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin bakış açılarını geliştirecek, onların sosyal, kültürel, ruhsal, bedensel yapılarına katkı sağlayacak projeler ve etkinlikler konusunda istişarede bulunduk. Eğitmenlerimiz gençlik merkezimizde bulunmaktan ve gelecek nesil için faydalı şeyler yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler."

(HK-GC-



29.01.2017 17:40:52 TSI

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