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MGTC Malatya'da yılın basın mensuplarını seçti

- Gecede 'Darbeler, Medya ve Malatya' konulu sempozyum da düzenlendi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) tarafından düzenlenen gecede yılın basın mensupları ödüllerini aldı. Gecede 'Darbeler, Medya ve Malatya' konulu sempozyum da düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen geceye Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Gecenin açılışında konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, basın mensuplarının sorunlarına dikkat çekerek, "Gazeteciler, malum olduğu üzere, çok geniş imkanlara sahip değiller, sahada çalışan gazetecilerimizin birçoğunun özlük hakları oldukça dar. Bütün bunlara rağmen Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanımızın gazetecilere ve gazetecilerin STK'larına yaptıkları desteği kimse inkar edemez" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, sempozyumun önemine dikkat çekerek, "Güzel ve işlenmesi gereken bir konu, bu darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli nedenlerinden biri, medyanın topyekun bir şekilde bunun karşısında durmasıydı. Dolayısıyla bunun hem medya hem Malatya ayağının konuşulmasıyla bu konuya tarihi bir rol biçileceği ve unutulmayacağı hususunda hiç kuşkumuz yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, "Aslında bir araya gelmeleri imkansız olan kelimeleri bir araya koyduğumuz çok önemli bir sempozyum olacak bugün. Demokrasi ve darbe birbirinin tam zıttı iki kelime. Birisi halkın iradesinin yansıdığı, diğeri ise halkın iradesine darbe indiren bir kavram. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye'de olduğu gibi bir destan da Malatya'da yazılıyordu. O gün o kahramanlığı gösteren gazeteci kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın bize" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, basının halkın gözü ve kulağı olduğunu belirterek, basının devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan köprülerin en önemlisi olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Türk basınının onurlu bir duruş örneği sergilediğini ve hain kalkışma sürecinde milli iradenin yanında yer aldığını söyleyen Vali Toprak, "Basın bu süreçte devlet mekanizmasının seri ve pozitif işlemesi yolunda olumlu katkılar sundu. Buna mukabil hepinizin huzurunda Türk Basınının güzide temsilci ve mensuplarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Toprak, daha sonra 15 Temmuz'da Malatya'da yaşanılanları tüm çıplaklığı ile anlattı. Konuşmaların ardından sempozyuma konuşmacı olarak katılan Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan'a sempozyum öncesi protokol tarafından plaket takdim edilerek, kayısı hediye edildi. Plaket takdiminin ardından sempozyuma geçildi. MGTC Başkanı Kemal Deniz'in moderatörlüğünü üstlendiği sempozyumda ilk olarak söz alan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Malatya'da olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, darbelerin geçmişi hakkında bilgiler verdi. İlk darbenin Sultan Abdülaziz döneminde yaşandığını belirten Kapan, darbelerin Osmanlı ve Türkiye açısından zararlarını anlattı. 15 Temmuz gecesinde yaşanılanları da anlatan İsmail Kapan, Türk halkının iradesine bir kez daha sahip çıktığını ifade etti.

Daha sonra söz alan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Gazeteci Vahap Munyar ise, 15 Temmuz gecesinde İstanbul Atatürk Havaalanı'nda olduğunu ve yaşanılan gelişmeleri oradan öğrendiğini söyledi. Milli iradeye kimsenin dokunamayacağını Türk milletinin bütün dünyaya gösterdiğini dile getiren Munyar, bir daha darbe yaşanmamasını temenni etti. Sempozyumun ardından Malatya'da başarılı olan basın mensuplarının ödüllendirildiği 'Yılın Gazetecileri Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Gecede verilen ödüller şöyle oldu:

"En İyi Gazete Haber Muhabiri-Yeni Malatya Gazetesinden Ferdi Durdu, En iyi TV Muhabiri-Vuslat TV'den Hüseyin Kizluk, En İyi Spor Muhabiri- Malatya Söz Gazetesi Mehmet Yeler, En iyi Gazete Tasarımcısı-Malatya Söz Gazetesinden Faruk Ünlü, En İyi Kameraman- TVM'den Selçuk Dönmez, En İyi Spor Köşe Yazarı-Net Haber'den Abdullah Ergün, En İyi Televizyon Programcısı-ER TV'den Hülya Kaya, En İyi Televizyon Program Yapımcısı-Vuslat TV'den Mehmet Kılınç, En İyi Köşe Yazarı-TVM Haber Müdürü Didem Barut, En İyi Televizyon Spor Programcısı-Bu Sabah Gazetesinden Fatih Avcı, En iyi Televizyon Spor Yorumcusu-Vuslat TV'den Aziz Yiğit, En İyi Radyo Programcısı-Radyo Kral44'den Hülya Özer ve En iyi Haber Sitesi-Malatyahaber. com-Selahattin Gökatalay."

(BT-SD-Y)



29.01.2017 17:43:45 TSI

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