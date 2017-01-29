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TEOG şampiyonuna Başkan Şirin'den kutlama

29 Ocak 2017 Pazar, 17:39
TEOG şampiyonuna Başkan Şirin'den kutlama
TEOG şampiyonuna Başkan Şirin'den kutlama

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, TEOG sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Hatice Zehra Çalıklı ve ailesine tebrik ziyaretinde bulundu.
TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Turgutlu'nun gururu olan Samiye Nuri Sevil Ortaokulu öğrencisi Hatice Zehra Çalıklı ve ailesi Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ağırladı. Başkan Şirin'e Fen İşleri Müdürü Yasemin Özay Sungur ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Askingil eşlik etti. Baba İlkdal Çalıklık ve eşi Şennur Çalıklı tarafından karşılanan Başkan Şirin, Hatice Zehra Çalıklı'yı tebrik ederek, "Zehra kızımız başarısıyla ve başarıya giden yoldaki sistemli çalışmasıyla tüm akranlarına örnek olmuştur. TEOG'da gösterdiği başarıyla ilçemizin de gururu olmuş, göğsümüzü kabartmıştır. Bu anlamda onun azmini güzel bir aile ortamıyla pekiştiren ailesine ve katkı sunan eğitimcilerini tebrik ediyorum" dedi.
Eğitimin önemini vurgulayarak ülkemizin geleceğini oluşturan çocuk ve gençlere tam destek verdiklerini belirten Başkan Şirin "Geleceğimizin emanetçisi çocuk ve gençlerimiz eğitimde umut verici başarılara imza atıyor. Bizler de onlarla birlikte geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bu noktada Hatice Zehra Çalıklı'nın da bir öğrencisi olduğu Turgutlu MABEM'in de başarısı ortaya çıkmış oluyor. Örgün eğitimi verdiği derslerle pekiştiren MABEM'in eğitim kadrosunu da tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Zehra gibi nice çocuk ve gençlerimiz önemli başarılara imza atacaktır. Allah tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin" dedi. Başkan Şirin, TEOG şampiyonu Hatice Zehra Çalıklı'ya başarısından dolayı tablet hediye etti.
Baba İlkdal Çalıklı, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e tebrik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, eğitimde aile faktörünün önemini vurgulayarak, "Biz kızımıza güvendik ve onun hayatını şekillendirecek her çalışmada destekçisi olduk. Matematik öğretmeni olan ablası ve hafızlıkta Türkiye dereceleri bulunan 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan abisi gibi başarılı olması için desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah ikinci sınavda da aynı başarıyı gösterecek. Allah tüm çocuklarımızın yardımcısı olsun, çalışmalarının karşılığını versin" dedi. Hatice Zehra Çalıklı (13) da TEOG sınavına hazırlanan arkadaşlarına düzenli çalışmayı ve kitap okumayı tavsiye ederek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti.
(İU-ÖND-Y)

29.01.2017 17:43:56 TSI
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