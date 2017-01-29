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Mardin'de 16 bin kişi siyer sınavına girdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Mardin'de düzenlen Siyer Sınavına 16 bin kişinin katıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Siyer Sınavı, Mardin'de 16 bin kişinin katılımla yapıldı. Merkez ve ilçelerinin tamamında düzenlenen sınav, 2 saat sürdü. 7'den 70'e her kesimden insanın katıldığı sınav, 4 kategoride gerçekleştirildi.

Sınav hakkında açıklamalarda bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu Mardin İl Koordinatörü Nurettin Geşgin, Kutlu Doğum Siyer Sınavı'nın çok kategorili olduğu için halkın büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Sınavın Türkiye'de adeta bir gelenek haline geldiğini belirten Geşgin, "Peygamber Sevdalıları Platformu'nun bu çalışması sayesinde Türkiye genelinde 200 bin üzerindeki eve Peygamber Efendimizin hayatını baştan sonra dikkatli bir şekilde okuma fırsatı sundu. Halka bu büyük bir başarıdır Peygamber Sevdalıları Ayrıca ödüllerini de çeşitlendirerek, çoğaltarak herkesin bu sınava katılmasına ve bu kitabı çok güzel okuyup Peygamber Efendimizin hayatını iyice anlamasını sağlamak için hediyelerine artırdı. Hediyelerin içerisinde 24 Umre ödülü vardır. Onun dışında da bin bir ödül vardır. Ayrıca Siyer sınavının bir diğer özelliği de çok kategorileri olmasıdır dört kategoride sınav düzenliyoruz Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılan bir şey değildir. Neden bunu yapıyoruz? Hem halkın daha çok teşvik edilmesi hem de ödüllerin dağıtımında daha adilane olması. Teşvik konusu şu şekilde açıklanabilir genellikle diğer siyer sınavları liselilere öğrencilere veya üniversitelere yönelik yapılır. Peygamber Sevdalılarının yaptığı bu siyer Sınavı bütün halka yöneliktir çocuğundan tutunuz en yaşlısına öğrencisinden ilahiyatı bitirmiş ya da yüksek lisans yapmış hepsine kadar onun için kategorileri ayrıdır. Bu kategorilerde de dördüncü sınıfa giden bir öğrencimiz altıncı ve yedinci sınıfa giden bir öğrenci ile yarışmıyor kendi sınıfıyla yarışıyor onun hediyeleri de kategorisine göredir ona göredir. Her sınıf kendi aralarında yarışıyor dolayısıyla kimse diğer bir üst kimlikle yarışmıyor dolayısıyla herkesin ödülleri ona göre ayrılmış olduğu için herkes bundan nasiplenecektir. Buda çok büyük bir teşviktir. Bu nedenle bu senede sınav katılımı yüzde yüz yirmi civarında arttı sebebi de bu kategorilerin fazla olmasıdır ve halkın bütün kesimlerine ine bilmemiz idi İnşallah önümüzdeki sene bir protokol yapılırsa Milli Eğitim Bakanlığıyla katılımının çok daha artacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz" dedi.



"Sınava katılım artıyor"

Nusaybin'de bunca yıkıma rağmen halkın geçen seneye göre yüzde 300-400 daha fazla katılım sağladığına dikkat çeken Geşgin, şunları kaydetti:

"Sınava, Mardin genelinde 16 bin kişi sınava katılmıştır. 16 bin eve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan siyer kitabı girmiştir. Siyer kitapları en ince ayrıntılarına kadar okumuş, hatta birçok aileden aldığımız duyumlara göre kendi aralarında çoluk çocuk herkes katılıyorlar. Kendi aralarında kitaplarından soru çıkarıp kendi sınavlarını ilk önce yapıyorlardı deneme sınavı mahiyetinde. Bu da Peygamber Efendimizin hayatının derinine inildiğini bize gösteriyor. Bu bizim için büyük bir başarıdır. Geçen sene Mardin'de 8 bin civarında katılım olmuştu Bu sene 16 bin civarında katılım var."

(MSK-MP-Y)



29.01.2017 17:56:12 TSI

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