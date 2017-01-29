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Başkan Atabay, 2017 yılındaki etkinlikleri anlattı

29 Ocak 2017 Pazar, 17:52
Başkan Atabay, 2017 yılındaki etkinlikleri anlattı
Başkan Atabay, 2017 yılındaki etkinlikleri anlattı
- Atabay "Tales Teknoloji Parkı Kuracağız; Yöresel Ot Yemekleri Kitap Haline Getirildi"

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim'de yapılacak projeler ve Festivallerle ilgili bilgiler verip, referanmdumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Atabay İlçede Tales Matematik ve Felsefe okulu ile Tales Toknoloji parkı kuracaklarını müjdeledi.
Didim Belediye Başkanı A. Atabay, Deniz, Kum, Güneş turizminin yanı sıra tarihi özelliğini de gün yüzüne çıkarmak için Didim'de festivaller düzenlediklerini söyledi. Tales Festivaline değinen Atabay " Geçen yıl 24-25 Mayıs tarihinde Tales Festivali adı altında Tales'in Matematik ile olan ilgili kişilerle ortaya koyduk ve etkisi çok fazla oldu. Bu yıl ise Tales'in Felsefeci kişiliğini ön plana çıkaran bir festival düzenleyeceğiz. Bu Festivale İran'dan Çin'den başta olmak üzere çok sayıda yabancı felsefeci Didim'e gelecek. Uluslararası nitelikli bir Tales Matematik ve Felsefe Okulu açacağız. Çocuklarımızın analitik öğrenme yeteneklerini getirmek için 15 bin dönümlük bir alanda Tales Teknoloji parkı kurup çocuklarımızın Tales'in matematikçi yönünü bizzat görmelerini görerek öğrenmelerinde yardımcı olacak bir düzenleme yapacağız."dedi.
"DİDİM'İN YÖRESEL OT YEMEKLERİ KİTAP HALİNE GETİRİLDİ"
Türkiye'de ilk olacak olan Vegan Vejetaryen Festivali hakkında da bilgiler veren Başkan Atabay "Dünyada yükselen bir trend var; insanlar hem sağlıklı hem de uzun yaşamak istiyor. Sağlıklı ve organik beslenme alışkanlığını ön plana çıkaracak Ege mutfağının ot yemeklerinin dünyaya tanıtılması için 15-16 Nisanda Türkiye'nin resmi olarak tescil edilmiş ilk Vegan dostu şehri ilen edilen Didim'de festival düzenleyeceğiz. Didim ve yöresinin kendine özgü yemeklerini 6 aydır 2 uzman tarafından araştırıldı. Şu ana kadar 22 özel yemeğin reçetesi ve pişirme yöntemleri tespit edildi. Bu bir kitapta toplanıyor. Festivale kadar kitap hazır olacak ve bunu da halkımıza ve katılımcılara vereceğiz."dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ PARLAMENTER SİSTEME SAHİP ÇIKACAKTIR"
Referandumla ilgili olarak ta değerlendirme yapan Başkan Atabay "Tüm yurttaşların bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu biliyor. Laik Demokratik bir ülkeye sahip çıkılacaktır. Diktatörlüğe tek adam yönetimine doğru bir tehlikenin olduğunu bugün olmamasının yarın olmayacağı anlamına gelmediğini herkes biliyor. Dolayısıyla Faşizmin moda olduğu 1920'li yıllarda Atatürk'ün tek adam olmak istemediği ve arkadaşlarının verdiği kurtuluş savaşı sonrası tesis edilen parlamenter rejimin değişmesine ülkenin geleceği açısından hayır diyeceğiz. Genel merkezin başlatacağı kampanyaya kişisel ve kurumsal olarak katılacağız. Didimlilerde benim gibi düşünüyor eminim, güveniyorum." dedi.
(HÇ-MB-Y)

29.01.2017 17:57:51 TSI
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