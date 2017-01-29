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Parklardaki zeytin ağaçları muhtacın sofrasına lezzet katıyor

29 Ocak 2017 Pazar, 17:53
Parklardaki zeytin ağaçları muhtacın sofrasına lezzet katıyor
Parklardaki zeytin ağaçları muhtacın sofrasına lezzet katıyor
- Başkan Şirin'den zeytin hasadı yapan belediye personeline ziyaret

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi'ne ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden belediye ekipleri, bu yıl 1 ton kilogramı aşan zeytinyağı ile aşevi ve hayır merkezi giderlerini önemli ölçüde azalttı.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, hizmet alanları içerisindeki parklarda zeytin toplayan Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Kendi kendine yeten belediye anlayışını sürdürerek sezon boyunca Turgutlu Belediyesi'ne ait alanlarda bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Ergenekon Mahallesi'nde zeytin toplayan ekipleri ziyaret ederek, soğuk havada fedakarca çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti. Amaçlarının Turgutlu'nun dört bir yanındaki parklarda bulunan zeytin ağaçlarındaki zeytini heba etmeden fayda sağlayacak niteliğe dönüştürmek olduğunu söyleyen Başkan Şirin, günde bin 300 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevi ve hayır merkezinde pişen yemeğin kalitesi ve lezzetine önem verdiklerinin altını çizdi.
Mali açıdan gelir arttırıcı gider azaltıcı çalışmalara eğildiklerini belirten Başkan Şirin, "Parklarımızdan topladığımız zeytini fabrikada zeytinyağına dönüştürerek hayırseverlerin katkılarıyla günden güne büyüyen aşevi ve hayır merkezi ailesine destek oluyoruz. Birçok alanda kendi imalatımızı yaparak satın alma giderlerini en aza indirgemeye çalışırken, sıvı ve katı yağlara göre maliyeti daha yüksek olan zeytinyağıyla, yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaştırdığımız yemeklere lezzet katıyoruz. Kendi personelimizle yapabileceğimizin en iyisini yine Turgutlu halkımız için yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
Günde bin 300 kişiye sıcak yemek hizmeti veren Turgutlu Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı aşevi ve hayır merkezinin kapıları yılın her günü hayırserverlere açık olduğu gibi, nakdi yardımlar Halk Bankası Turgutlu Şubesi TR 92 0001 2009 5660 0007 0000 88 İBAN numaralı hesaptan, ayni yardımları ise 0236 312 22 28 numaralı telefonla irtibata geçilerek yapılabilmektedir.
(İU-ÖND-Y)

29.01.2017 17:58:51 TSI
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