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Akhisar'da 19 engellinin yüzü güldü

29 Ocak 2017 Pazar, 17:59
Akhisar'da 19 engellinin yüzü güldü
Akhisar'da 19 engellinin yüzü güldü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - İl genelinde sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, engellileri de unutmuyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da 19 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.
Törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, MHP Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Türk, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeliz Dedeoğlu, büyükşehir belediyesi ve Akhisar Belediyesi meclis üyeleri, oda başkanları katıldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Vatandaşa sadece alt yapı ve üst yapı olarak hizmet etmediklerinin altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Tabi ki bu hizmetleri de yapacağız. Onlar bizim ana görevlerimiz. Ama sosyal belediyecilik anlayışı bizim olmazsa olmazımız. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığımızın koordinasyonuyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 yılında yaklaşık 101 engelli kardeşimize akülü sandalye dağıttık. Bunun 19 tanesini de Akhisarlı kardeşlerimize takdim ediyoruz" dedi. Törene katılan engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, akülü sandalyeleri sahiplerine teslim etti. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeliz Dedeoğlu da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e engellilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
(ÖND-Y)

29.01.2017 18:04:27 TSI
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