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Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi

29 Ocak 2017 Pazar, 18:02
Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi
Genel Sekreter Yaşar'dan maç değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Van Büyükşehir Belediyespor ile Karacabey Birlikspor maçını taraftarlarla birlikte izleyerek coşkularına ortak oldu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, Van Büyükşehir Belediyespor'u tebrik ettiğini belirterek, bugün Karacabey Birlikspor karşısında çok iyi bir performans gösteren oyunculara, takımın teknik kadrosuna, idarecilerine ve taraftarlara teşekkür etti. Maçın ilk yarısını seyirci tribününde izleyen Genel Sekreter Mehmet Yaşar, "2-0'lık galibiyet çok iyi bir sonuç. Bu başarıda azim ve gayret var. Aynı zamanda yapılan yeni transferlerin de büyük katkısı olmuştur. Bu birliktelik Vansporumuzu daha iyi yerlere taşıyacaktır, buna inanıyoruz. Ayrıca Vanspor için ileriye dönük yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Sayın Valimiz İbrahim Taşyapan da bu konuda büyük hassasiyet gösteriyor, destek veriyor. Bu başarıda imzası olan futbolcularımız başta olmak üzere teknik ekibe, yöneticilere ve fedakar taraftarlarımıza candan teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Genel Sekreter Mehmet Yaşar ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Salih Allahverdi de maçı izledi.
(MSA-Y)

29.01.2017 18:07:12 TSI
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