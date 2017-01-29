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Kış yangınlarına dikkat

- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi:

- "Yatmadan ve dışarı çıkmadan önce sobaları söndürün, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin"

- "Çocuk, yaşlı, zihinsel engelli ve yatalak hastaları evde asla yalnız bırakmayın"



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, kış aylarında soba, ocak ve elektrikli ısıtıcıların çok sayıda yangına neden olduğunu belirterek, yatmadan ve dışarı çıkmadan önce sobaların söndürülmesi, elektrikli ısıtıcıların prizden çekilmesi, özellikle de çocukların evde yalnız bırakılmaması uyarılarında bulundu.

Yangınların çıkışında tedbirsizlik ve ihmalin ana unsur olduğunu vurgulayan Sipahi, soba ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanılmasının, yangınların çıkmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi. Sipahi, ocak, soba ve elektrikli ısıtıcıların; perde, yatak, koltuk, dolap gibi kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulması gerektiğini belirtti. Hasta, yaşlı, zihinsel özürlüler ve çocukların evde yalnız kalmalarının da kesinlikle uygun olmadığını bildiren Sipahi, yanan sobanın, prize takılı elektrikli ısıtıcının, söndürülmemiş ocağın, çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.



"Sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin"

Sipahi, konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini de ifade ederek, şu uyarılarda bulundu

"Kış aylarında ısınayım derken umulmadık bir yangın felaketiyle can veya mal kaybına uğramak istemiyorsanız, gece yatarken veya kısa süre için olsa bile evden ayrılırken; sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin, ocakları kapatın.

Yangını meydana getiren unsurların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması, yangınla mücadelede en etkin yöntemdir."

(SLCK-AŞ-Y)



29.01.2017 18:19:19 TSI

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