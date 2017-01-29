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Bilecik Belediyesi'nden çocuklara anlamlı yeni yıl hediyesi

29 Ocak 2017 Pazar, 18:20
Bilecik Belediyesi'nden çocuklara anlamlı yeni yıl hediyesi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından öğrenciler için yarı yıl hediyesi olarak hazırlana ücretsiz sinema filmleri ve tiyatro oyunları yoğun ilgi gördü.
Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için yapılan Çocuk Sinemasında çocuklar keyifli anları yaşarken, aynı zamanda Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ise tiyatro oyunları ile buluştu. Belediye tarafından çocuklara, yarıyıl tatili hediyesi olan tiyatro oyunu ve sinema filmlerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar son olarak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Şirinler' adlı oyun ile doyasıya eğlendi. Bilecik Belediyesi tarafından yıllardır gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen güzel çalışma ile çocuklar 15 tatilde birbirinden güzel sinema filmleri ile güzel vakit geçirmeye devam edecek.
(CKT-CY-Y)

29.01.2017 18:25:20 TSI
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