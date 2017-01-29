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Dr. Ender Saraç Malatyalılarla buluştu

- Saraç, sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Ünlü Doktor Ender Saraç, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte Malatyalılarla bir araya gelerek sağlıklı yaşamın sırlarını anlattı.

Malatya Parkta, Yeşilyurt Belediyesi ve İnönü Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen etkinlikte Malatyalılarla buluşan Dr. Ender Saraç, Malatyalılara diyet, zayıflama ve sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini sundu. Lezzetli yemekleriyle ünlü Malatya'da formda kalmanın sırlarını da anlatan Saraç, Malatya Park AVM ziyaretçilerinin sorularını da yanıtladı. Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, yaptığı bilgilendirmeden dolayı Dr. Ender Saraç'a teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Malatya Park AVM Yönetimi tarafından Dr. Ender Saraç'a plaket takdim edildi.

Plaket takdimi sırasında konuşan Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet Kavuk, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

(BT-SD-Y)



29.01.2017 18:27:15 TSI

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