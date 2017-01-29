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EMİTT Fuarı'nda Diyarbakır standı yoğun ilgi görüyor

29 Ocak 2017 Pazar, 18:23
EMİTT Fuarı'nda Diyarbakır standı yoğun ilgi görüyor
EMİTT Fuarı'nda Diyarbakır standı yoğun ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin tarih ve kültürünü tanıtmak için 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) açtığı Diyarbakır standı, ziyaretçilerden yoğun görüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun katıldığı EMİTT açtığı Diyarbakır standı, ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor. Bugün sona erecek EMİTT Fuarı'ndaki Diyarbakır standında kentin ünlü burma kadayıfı, örgü peyniri ve folklor gösterisi ziyaretçilerden ilgi gördü. Tanıtım materyallerinin dağıtıldığı ziyaretçilere, burma kadayıf, Diyarbakır çöreği, erimiş peynir, ikram ediliyor. Stantta bulunan dev ekranda ise Diyarbakır'ın tanıtım videoları gösteriliyor.

'Diyarbakır'ın kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz'
Fuar açılışında ziyaretçileri karşılayarak kenti tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra açılacak fuarlarda Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.
(İHA-MP-Y)

29.01.2017 18:27:47 TSI
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