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Hak-Sen Ağrı Şubesi'nden Ankara'ya çıkarma



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA)  Hak-Sen Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri; Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası'nın (Eğitim Hak-Sen) yönetim kuruluna seçildiler

Ankara'daki bir otelde düzenlenen olağan genel kurul öncesi iki gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerinin ardından Eğitim Hak-Sen yönetim kurulu üyeleri ve il teşkilatı ile bir eğitim çalıştayı yapıldı. Daha sonra yapılan Eğitim Hak-Sen olağan genel kurulunda, Ağrılı Hanifi Gökçek tekrar Eğitim Hak-Sen Genel Başkanlığına seçilirken, Eğitim Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz Eğitim Hak-Sen Ankara 2 Nolu Şubesi'nde mevzuat sekreteri ve Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman ise Eğitim Hak-Sen Ankara 2 Nolu Şubesinde dış ilişkiler sekreteri seçildi.

Genel kurula Büro Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Muhammed Oruç ve Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Necmettin Kılıçaslan da katıldı.

Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, genel kurula katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(AG-MSA-Y)



29.01.2017 18:46:23 TSI

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