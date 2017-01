YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Okul çevresinde kalitesiz ürün satıldığı iddiası

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kantinciler Odası Başkanı Şıho Kelleci, okul çevrelerinde çocuklara ucuz ve kalitesiz ürün satıldığını ileri sürerek, yetkilileri uyardı.

Oda Başkanı Şıho Kelleci, okulların çevresinde kaçak olarak satış yapan iş yerlerinin olduğunu söyleyerek, bu kişilerin hem kaçak satış yapıp, vergi vermediğini hem de ucuz ürünler satarak, çocukların sağlığıyla oynadığını iddia etti. Kelleci, "Okul kenarlarında satış yapan ve sadece okul saatlerinde dükkanı açarak kaçak satış yapan işyerleri olduğunu biliyoruz. Bu şahsiyetler kesinlikle devlete vergi vermiyor. Hem devletimiz vergi kaybediyor hem haksız kazanç oluyor hem de çocukların sağlığı ile oynanıyor. Bugün markasının ne olduğu dahi bilinmeyen ancak ucuz olarak satılan ürünler bu bahsettiğimiz kaçak iş yerlerinde satılıyor. Belediyelerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerimiz bu sorunun önüne geçmek için çalışma başlatmalı. Şu an bakıyoruz okul saatlerinde kaçak satış yapıp vergi vermeyen dükkanlar kapılarını dahi açmıyor" dedi.

Gaziantep'te okul çevrelerinde sigara satışlarının yapıldığına dikkat çeken Kelleci, "Gaziantep'te okul öğrencilerimizi büyük bir tehlike bekliyor. Bu tehlikeye de sistem elveriyor. Biz gerek okul müdürlüklerimize gerekse milli eğitim yetkililerimize her zaman çağrıda buluyoruz. Öğlen aralarında ve ders aralarında çocukların kesinlikle okul sınırları dışına çıkmasına izin vermeyin diye. Okulların çevresinde bakıyoruz her köşede ya sigara satanlar ya da çocukları olası madde bağımlılıklarına yönlendiren kötü niyetli kişiler var. Sigara içme yaşına bakıyoruz ortaokul yaşlarına kadar indi. Velilerimizin bu durumdan haberi yok. Bu durumun sebebi çocuğun okul ders aralarında dışarı çıkmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

