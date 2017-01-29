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Başkan Erdoğan Tok: "Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Evet"

29 Ocak 2017 Pazar, 19:05
Başkan Erdoğan Tok: "Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Evet"
Başkan Erdoğan Tok: "Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Evet"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - AK Parti İlkadım Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başkan Tok, Güçlü ve Büyük Türkiye için Yeniden Diriliş için 'evet' diyeceğini söyledi.
AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı'nın 67. Danışma Meclisi Toplantısı Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol, İlkadım İlçe Teşkilat Ana Kademe ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oktay Avcılar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Keskin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gündemde olan muhtemel referandum süreci ile ilgili konuşan AK Parti İlçe Başkanı Adnan Varol, Teşkilat olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini söyledi.
Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım atacaklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımın geleceği için evet diyeceğini belirtti. Referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini halka iyi anlatmak gerektiğini ifade eden Başkan Tok, "Ülkemizin tamamını ilgilendiren böylesi hassas konularda bilinç oluşturmak önemli bir konudur. Bu nedenle mesai saati gözetmeden çalışmalı ve geleceğimiz için, büyük Türkiye için en doğru kararların alınmasına millet adına aracı olmalıyız" dedi.
AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ise, " Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halka anlatmak için kolları sıvadıklarını, bizler yine ilk günkü aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, 15 Temmuz sürecinden sonra yaşanan olaylar yeni anayasanın bir an önce yapılması ve çift başlılığı ortadan kaldırmak adına daha özgür bir Türkiye için çalışacağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülke ve millet menfaatlerine faydasından bahseden AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde, seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Hükümet kurulmama sorunu olmayacak. Hükümete güven oyunu millet verecek." ifadelerini kullandı.
(MAY-AŞ-Y)

29.01.2017 19:10:40 TSI
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