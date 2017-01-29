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Başkan Tok'un Samsunspor sevdası



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - ilkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 8 hafta aradan sonra Samsunspor'un elde ettiği 3-0'lık skorla eski günlerine dönmesinin sevinci şehir bayram havasının oluştuğunu söyledi.

Büyük bir coşku ile taraftarın desteğini arkasına alarak eski günlerine dönen Samsunspor'un bu başarısının şehirde büyük bir sevinç yaşattığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok," 90 dakika boyunca büyük bir coşku ve heyecanla süren karşılaşmanın sonucunda elde edilen 3-0'lık galibiyet ile şehrin morali yükseldi"dedi.

Samsunspor'un şehrin markası olduğunu belirten Başkan Tok," Şehir Samsunsporla seviniyor, Samsunsporla üzülüyor. Samsunspor bizim için büyük bir sevda. Kırmızı ve beyaz renklerini gönlümüze yazdık. Samsunsporla hüzünleniyor ve mutlu oluyoruz. Samsunsporumuz, ligin TFF 1.Lig'in 19'uncu haftasında bize büyük bir armağanda bulundu. 8 maçtır kazanamayan Samsunsporumuzun üst üste 4 maçtır kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor'ı mağlup etmesi bizi daha da umutlandırdı.Elde edilen skorla ile üç puanı hanesine kazandıran Samsunsporumuza, Kulüp Başkanı Erkut Tutu'ya, yönetimine, teknik heyete ve futbolculara ve maç boyunca heyecanı ve coşkusu dinmeyen taraftarımızı canı gönülden muhabbet ve teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

(MAY-Y)



29.01.2017 19:12:09 TSI

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