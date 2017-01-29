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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Umurbey belediyesi son saniyede galip

29 Ocak 2017 Pazar, 20:40
Umurbey belediyesi son saniyede galip
Umurbey belediyesi son saniyede galip

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler bolgesel basketbol liginde Umurbey Belediyespor Gemlikspor'u 70-68 mağlup etti.
Umurbey Belediyesspor, erkekler bölgesel basketbol liginde haftayı galibiyetle kapattı. Çanakkale'de oynanan karşılaşmada, her iki takım da başabaş bir mücadele sergiledi. Son topa kadar heyecanın eksilmediği karşılaşmada, Umurbey Belediyespor son saniyede kaydettiği basketle karşılaşmadan 70-68 galip ayrıldı. Son saniyede gelen galibiyetin ardından hem oyuncular hem taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
(GD)

29.01.2017 20:44:35 TSI
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