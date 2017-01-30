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Trabzon Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

30 Ocak 2017 Pazartesi, 02:04
Trabzon Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

TRABZON (İHA) - Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde etkisinin gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine bir gün tatil yapıldığı belirtildi.
Valilik duyurusunda,Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün süreyle Trabzon İl genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. İlgililere duyurulur." bilgilerine yer verildi.
(MK-Y)

30.01.2017 02:09:40 TSI
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