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Bariyerler Fırtına ve Kamyonlara Dayanamıyor

- Görevliler Adeta Zamanla yarışıyor



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın il genelindeki otomatik bariyerlerin fırtına ve kamyonlardan sürekli zarar görünce bariyerleri bakım ve onarımı ile görevli ekip zamanla yarışmaya başladı.

Aydın il genelinde mevcut 58 otomatik bariyerin, son günlerde olumsuz hava koşullarının da etkisi ile daha sık arızalandığı öğrenilirken, demir yolundan geçen havaleli araçların sürücülerinin dikkat etmemesi nedeniyle de arızaların sıklaştığı belirtildi. Gece gündüz bariyer arızalarını gidermek için Söke'den Buharken'te kadar yaklaşık 120 kilometrelik mesafede adeta zamanla yarışan görevlilerin arızalara yetişmekte güçlük çektiği öğrenildi.

(İK)



30.01.2017 08:36:29 TSI

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