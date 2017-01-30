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Ayakkabı Boyacısı Değil İmaj Meykır Gibi Çalışıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 08:32
Ayakkabı Boyacısı Değil İmaj Meykır Gibi Çalışıyor
Ayakkabı Boyacısı Değil İmaj Meykır Gibi Çalışıyor
- Aydınlı Şoförlerin İmaj Meykırı Zübeyir Özmen

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da yaklaşık 40 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 65 yaşındaki Zübeyir Özmen, sıradan bir ayakkabı boyacısı gibi değil adeta şoförlerin İmaj Meykırı gibi çalışıyor. İşine olan düşkünlüğü ile bilinen ve yaklaşık 20 yıldır şoförlerin kılık kıyafetine çeki düzen vermeye çalışan Zübeyir Özmen, her gün sabah direksiyona geçen tüm şoförlerin ayakkabısını kontrol ediyor.
Her gün sabah erkenden Aydın Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Şehiriçi Minibüslerinin son durağına gelip işinin başına geçen Zübeyir Özmen, sabahtan akşama kadar şoförlerle ilgileniyor. Şoförler tarafından çok sevilen ve adeta durağın maskotu durumundaki Zübeyir Özmen, işini ciddiyetle yapıyor. Yıllar önce şoförlerin daveti üzerine durağa ayakkabı boyamaya geldiğini ve yaklaşık 20 yıldır da şoförlerin ayakkabılarını parlatarak ekmeğini kazandığını belirten Zübeyir Özmen, "Her gün sabah gelip önce şoförleri kontrol ediyorum. Uyarmam ya da üst baş konusunda tavsiyelerde bulunmam gerekenler olursa uyarıyorum. Şoförler kızmıyorlar. Zamanla alıştılar. Zaman zaman benden fikir alanlar bile oluyor" diyerek Aydınlı şoförlerin en güzel ve yakışıklı bir şekilde halka hizmet vermesi için gayret ettiğini söyledi.
"Zübeyir Amca Bizim Her Şeyimiz"
Zübeyir Özmen'in aynı zamanda çok iyi bir çevreci olduğunu belirten Aydın Şehirçi Minibüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, "Zübeyir Amca bizim için çok önemli bir kişi. Şoförlerimizin üst başından tut da çevre temizliğine kadar her şeyle ilgilenir. Bizim yanımızda değeri büyüktür. Zaman zaman kızıp fırça atsa bile kimse karşı gelmez. Sevgi dolu bir insandır" diye konuştu.
(İK)

30.01.2017 08:37:48 TSI
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