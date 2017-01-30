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Karacasu toprağı ihraç ürünü oldu



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde üretilen toprak ürünlerine Arap ülkelerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren şirketler, Karacasu'da üretilen toprak ürünleri alarak ülkelerinde vatandaşların beğenisine sunuyor.



Karacasu'da doksanlı yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleşen toprak ürünlerin ihracatı 2000'lerin başlarında azalırken son zamanlarda yeniden hareketli günler yaşanmaya başlandı. Her geçen gün yurtdışına ihracat yapan ustaların sayısı arttığı kaydedilirken özellikle Suudi Arabistan'da Karacasu ürünleri tercih ediliyor.



Karacasulu seramikçi Ali Bardak ile anlaşan Blsam Alouyon şirketinin ortakları Abdullah Elssaleh, Murşit Atay ve şirketin Türkiye sorumlusu Sevim Görgöz seramik atölyelerini ziyaret etti. Şirketin sahibi Abdullah Elsaleh ilk kez geldiği Karacasu'da Ali Bardak'ın tezgah üzerindeki çalışmasını ilgiyle izledi.



Abdullah Elssaleh, Aydın'da Çine'den su, farklı ilçelerden incir ve zeytin satın aldıklarını Karacasu'dan da toprak ürünleri almaya başladıklarını kaydetti. Essaleh "Türkiye halkını çok seviyorum. Yıllardır ticari ilişkilerimiz bulunuyor. Türkiye'de memleketimde hissediyorum. Aydın'da da ticari ilişkilerimizden dolayı çok sayıda dostumuz var. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimi ve hayranlığımı belirtmek istiyorum. Suudi halkı olarak Türk halkını çok seviyoruz" dedi.



18 çeşit ürün

Şirketin ortağı Murşit Atay, "Toprak ürünler için Karacasu'yu tercih ettik. Burada üretilen ürünlerin kalitesini biliyoruz. Arabistan'da oldukça ilgi görüyor. İlk etapta 18 çeşit üründen oluşan 4 bin parça ürün aldık. Arabistan'daki ilgiye göre ürün çeşidini önümüzdeki dönemlerde yenileyerek ilişkilerimizi sürdüreceğiz" dedi. Ali Bardak ise "Küp, testi, güveç, bardak, vazo, şekerlik, kül tablası, emzikli, kuplu bardak, balıklık tava gibi ürünler olmak üzere toplam 18 çeşit üründen oluşan bir konteynır siparişi hazırladık. Suudi Arabistan'la ticari ilişkilerimiz 90'lı yıllarda vardı. Kısa bir dönem durgunluk yaşanan bu ilişkiler yeniden canlanmaya başladı. Pazarın hareketlenmesinden dolayı ve Karacasu adının Arabistan'a ulaşmasından dolayı mutluyum" dedi.

(ÖD-MB-Y)



30.01.2017 08:38:57 TSI

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